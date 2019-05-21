دبي تنفذ أطول منتزه زراعي في العالم

المصدر: دبي - فاتن صبح

قامت شركة «ماتشو» الهندية للهندسة بتصميم أطول منتزه زراعي حضري في العالم ليكون بمدينة دبي، ضمن مشروع يهدف لتحويل الطريق السريع الأكثر حيويةً في المدينة، لوادٍ بيئي يعزز وجود الأماكن العامة العملية والمساحات الخارجية المستدامة. ويركز المشروع الذي يضع تصوراً معاد تخيّله لطريق الشيخ زايد على شريان المواصلات الأساسي لدبي واتصالها المبدئي بالمدن الأخرى.

ويحوّل مشروع «ماتشو» عبر إغراق الطريق لمستوى النفق، الأراضي غير المستغلة بالكامل إلى أرض زراعية حضرية رئيسية على امتداد 25 كيلومتراً وبمساحة 350 هكتاراً، ويحولها لوسيط للمساحات العامة التي تقود تطور رأس المال الاجتماعي وتولد قيمة اقتصادية ونمواً مستداماً.

وبحسب موقع «آرك ديلي» أوضح الفريق، أن التحديثات الأخيرة في دبي عموماً، تثبت بأن المساحات حسنة التصميم تمنح الناس خياراً قابلاً للحياة وللترفيه في الهواء الطلق والتصدي للحرارة المرتفعة صيفاً.

وأشار أحمد بوخش، مدير إدارة التخطيط المدني معلقاً: «بدلاً من التركيز على البناء وحسب، فإن التحديثات المستقبلية لدبي ستعمل على الاستثمار بشكل مطّرد في التصميم الحضري والتواصل البيئي. لقد حان الوقت للتخلص من الفكرة النمطية السائدة بأن دبي تتنفس في الأشهر الأكثر برودةً من السنة. ويشهد ذلك التيار تبدلاً اليوم».

وشرح بوخش أنه يمكن ضبط الحرارة المرتفعة من خلال عناصر التصميم الحضري الجيدة واعتماد الكساء النباتي. ويمكن للأماكن المظللة والعامة الخارجية المصممة على نحو جيد، أن تخفّض معدلات الحرارة حتى 10 درجات مئوية.

وبالتناغم مع المساعي الحثيثة المروجة للرفاه والصحة، يختم بوخش بالتأكيد على أن تحول المفاهيم سيحوّل دبي لجعلها مدينة قابلة للوصول والمشي طوال العام.

وسيضم المنتزه السوبر الذي يستكمل بناؤه على سبع مراحل متعاقبة، 80% من الأراضي الزراعية المنتجة والموزعة على مختلف البيئات الداخلية مضبوطة الحرارة، إضافة لمزارع النخيل في الهواء الطلق ويساعد في بناء بيئة طبيعية للنباتات والطيور والحشرات ونحل التلقيح. وسيمتد لدى إنجازه بالكامل بطول 25 كيلومتراً من المساحات الخضراء الصديقة للمشاة، مع مساحة سطحية تقارب مساحة 700 ملعب كرة قدم، في هدية قيمة لأبناء دبي.