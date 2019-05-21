قصر الامارات يطلق عروضاً خاصة لعطلة العيد والصيف

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق فندق قصر الامارات عروضاً خاصة لزواره وضيوفه من دولة الكويت خلال عطلة عيد الفطر المبارك وموسم أجازات الصيف لهذا العام وذلك خلال جولة ترويجية قام بها فريق القصر في الكويت.

وتم خلال هذه الجولة التي نظمت في مدينة الكويت مؤخراً تقديم عروض ترويجية خاصة للزوار القادمين من دولة الكويت خلال موسم العيد والصيف لهذا العام .ليمنحهم قصر الامارات فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال.

وأوضح محمد العلوي مدير العلاقات العامة في قصر الامارات " أنه يمكن للضيوف التمتع بإجازة ممتعة عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص وبخصم يصل إلى 25٪ على حجوزات الإقامة. كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح.

وأضاف قائلاً " تسري هذه العروض الخاصة خلال الفترة من 6 مايو حتى 30 سبتمبر 2019 وبسعر 990 درهم للغرفة شاملة بوفيه الإفطار في مطعم "لو فاندوم براسيري".

من جانبه قال مارتن كرامر المدير العام للفندق "ان دولة الكويت تعتبر احد أهم الأسواق المصدرة للسياحة بالنسبة لقصر الامارات الذي يستضيف على مدار العام اعداداً كبيرة من السياح القادمين من الكويت سواء للترفيه او للاعمال والمناسبات الرسمية والخاصة " .