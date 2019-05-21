رسوم الأمتعة.. تكاليف خفية تزيد سعر تذاكر السفر

المصدر: برلين - د ب أ

قال خبراء في قطاع السفر إن الأسعار الرخيصة لتذاكر الطيران قد تكون خادعة، حيث إن إضافة رسوم عليها، وخاصة الأمتعة، تجعل من سعر هذه التذكرة الرخيصة مبالغاً فيه، وهو ما تعول عليه شركات النقل الجوي الاقتصادي، حيث تكسب مبالغ كبيرة من رسوم الأمتعة.

فعلى مستوى أوروبا، تزيد تكلفة السفر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في رحلة مع أربع حقائب، بمبلغ 200 يورو أو أكثر. فإذا كنت تسافر من برلين إلى بروكسل مع خطوط بروكسل إيرلاينز هذا الصيف بأرخص الأسعار، فسوف تدفع 80 يورو للرحلة، بالإضافة إلى 50 يورو عن أي قطعة من الأمتعة المسجلة. وتكلف الرحلة بين برلين ولندن على طائرة لشركة «بريتيش إيروايز»، 150 يورو للفرد، بالإضافة إلى 80 يورو لقطعة الأمتعة.

وتحاول شركات الطيران منخفض التكلفة كسب أموال إضافية من الأمتعة. وتقول الخبيرة زابينه فيشر فولك: «لا يمكن الاحتفاظ بأسطول من الطائرات وتحقيق أرباح باستخدام رحلات رخيصة فقط».