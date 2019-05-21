«تنظيم الاتصالات» تطلق مبادرات خيرية رمضانية انسجاماً مع عام التسامح

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» حزمة من المبادرات الرمضانية الخيرية، بمشاركة موظفي الهيئة في مقريها بكل من أبوظبي ودبي، وذلك تجسيداً لروح وقيم الشهر الفضيل، وتماشياً مع إعلان الدولة عام 2019 عاماً للتسامح. وضمت قائمة المبادرات الرمضانية للهيئة كلاً من «درهم ثقافة.. قنطار سعادة» و«المير الرمضاني»، و«إفطار مع كبار المواطنين»، وتستهدف هذه المبادرات شرائح اجتماعية مختلفة مثل كبار المواطنين، الأسر المتعففة، طلاب العلم، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: «في شهر رمضان المبارك نجدد شعلة العمل الخيري المتأصلة في ثقافة شعب الإمارات، من خلال مجموعة مبادرات تعبر عن فكر ووجدان الإنسان الإماراتي.

وتعكس هذه المبادرات موروثاً اجتماعياً متناقلاً عبر الأجيال، فأبناء دولتنا الغالية مجبولون على حب الخير والعطاء، متمسكون بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، ومجسدون عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المعروف بالتلاحم والتآخي وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف، وقد تجسدت هذه القيم في المبادرات الكبيرة التي طرحتها قيادتنا الرشيدة في السنوات الأخيرة مثل عام الخير، وعام السعادة وعام زايد وعام التسامح، لقد استلهمنا من قيادتنا حب الناس والعمل على إسعادهم، وكان لنا في المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدوة حسنة، حيث حرص، رحمه الله، على نشر الخير في كل أرجاء الأرض، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، إلى أن أصبحت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً بدخلها القومي الإجمالي».

وتحت شعار «درهم ثقافة.. قنطار سعادة» أطلقت الهيئة مبادرة خاصة بجمع الكتب، تهدف إلى تحفيز روح المشاركة بين الموظفين، من خلال التبرع بالكتب للهيئة، والتي تقوم بجمعها وبيعها لمن يرغب بمبلغ درهم واحد، على أن يذهب ريع هذه المبادرة إلى طلاب العلم عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي.

ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة جمع مئات الكتب ذات المواضيع المتنوعة بين التكنولوجيا والتاريخ والأدب والشعر والعلوم السياسية وأدب الطفل، وقد لقيت هذه المبادرة إقبالاً من قبل موظفي الهيئة سواء لناحية التبرع بالكتب، أو اقتناء كتب جديدة.

كما أطلقت الهيئة مبادرة المير الرمضاني، وذلك لجمع سلال غذائية يتم منحها إلى الأسر المتعففة، وقد استطاعت الهيئة جمع 175 سلة غذائية تضمنت المواد الغذائية الضرورية لأي أسرة في شهر رمضان.