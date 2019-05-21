الإمارات للألمنيوم تشغل منشأة لإعادة تدوير النفايات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أمس عن بدء تشغيل منشأة جديدة لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات المصاهر، بتكلفة 15 مليون درهم، في خطوة بارزة لإحراز التقدم في إعادة تدوير النفايات الصناعية.

وتعد المخلفات الناجمة عن مصاهر الألمنيوم، وهي المواد المستهلكة والتي يتم استخدامها في تبطين خلايا الاختزال في مرحلة صهر الألمنيوم، من أبرز مصادر النفايات في صناعة الألمنيوم عالمياً.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة: «تمثل مخلفات المصاهر تحدياً لصناعة الألمنيوم عالميا. ولكن في خلال عقد، استطعنا تحويل هذه النفايات إلى قيمة اقتصادية داخل الدولة. ويسعدني أن تمتلك الشركة البنية التحتية الخاصة بها لتحويل مخلفات المصاهر إلى مواد خام مفيدة في مجال الصناعة لتأمين هذا الحل وإنجاح شراكاتنا مع شركات الإسمنت الإماراتية على المدى الطويل».