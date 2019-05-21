المصدر: دبي - البيان

أظهر استبيان «رمضان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أجراه «بيت.كوم»، أن 92.1 ٪ من المهنيين في المنطقة، يعتقدون بأن أصحاب العمل يقدمون الدعم الكافي لهم خلال شهر رمضان المبارك.

وعندما سُئل المجيبون عن الإجراءات الخاصة التي يطبقها أصحاب العمل خلال رمضان، قال أكثر 78.3 ٪ إن شركاتهم توفر لهم ساعات عمل مرنة أو تقلّل ساعات الدوام. من ناحية أخرى، وقال 1.5 ٪ من المجيبين إنهم يحصلون على مزيد من فترات الراحة خلال اليوم.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: «يعد شهر رمضان الكريم، مناسبة هامة للعديد من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتنا أكبر موقع للوظائف في المنطقة، فإننا نوفر أكثر من 15.000 وظيفة يومياً، بهدف تمكين الباحثين عن عمل».