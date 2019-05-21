المصدر: دبلن - رويترز

أعلنت رايان إير عن أضعف ربح سنوي لها في أربع سنوات، وقالت إن الأرباح قد تشهد مزيداً من التراجع العام المقبل في الوقت الذي تواجه فيه أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا طاقة زائدة وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأجيلات في تسليم الطائرة بوينج 737 ماكس.

وحققت الشركة ربحاً بعد الضرائب للسنة المالية المنتهية في 31 مارس بلغ 1.02 مليار يورو (1.14 مليار دولار)، انخفاضاً من 1.45 مليار يورو في العام السابق. وكانت التوقعات تشير إلى ربح بين مليار و1.1 مليار يورو، وتوقع استطلاع أجرته الشركة نفسها لآراء أكثر من عشرة محللين، ونشرت نتائجه قبيل إعلان النتائج 1.03 مليار يورو.

وقالت الشركة إن التأجيلات في تسليم بوينج 737 ماكس بعد وقف تشغيلها عالمياً في مارس أجبرتها على خفض طاقتها بواقع مليون راكب تقريباً للعام المنتهي في مارس 2020.