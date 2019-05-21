المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة، أمس، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، مقابل نموه بمعدل 1.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء رأيهم يتوقعون انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2017.

في الوقت نفسه، بلغ معدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.