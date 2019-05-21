المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، ارتفاعاً طفيفاً في معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في ألمانيا خلال أبريل الماضي. وارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 2.4% سنويا خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المعدل السنوي عند مستوى 2.4% خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار الطاقة صاحبة أكبر تأثير على أسعار الجملة ككل، حيث زادت أسعار الكهرباء بنسبة 10.8% وبلغ معدل تضخم أسعار الجملة الأساسي من دون حساب أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي 1.3% فقط. وزادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1% وأسعار السلع المعمرة الاستهلاكية 6ر1% وأسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.5%. في الوقت نفسه زادت أسعار الجملة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.5% شهرياً.