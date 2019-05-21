تصميمات لإبهار النزلاء في فنادق النمسا

المصدر: برلين - د ب أ

قرر أصحاب الفنادق في النمسا جعل غرف فنادقهم أكثر تميزاً بشكل ملحوظ، لكن التفرد له ثمنه، وهذه الغرف الفندقية ليست الأرخص.

وتثير بعض الفنادق توقعات بمجرد سماع اسمها: مثل فندق «مانجي ديزاين هوتيل» و«إم.3 هوتيل» و«كيو! ريزورت» و«زهيرو» و«ستيدج 12». ويبدو بعض هذه الفنادق أشبه بأماكن غير تقليدية أو مطاعم راقية أكثر من كونها فنادق.

وبمجرد أن تجذب هذه الفنادق انتباهك باسمها، فإن الخطوة التالية هي إقناعك بتصميمها الداخلي. ولا يعد أي من هذه الأماكن عادياً أو له مثيل، ولكنها جميعاً لها أنماطها الخاصة.

ويمكن أن يركز أحد هذه الفنادق على خطوط واضحة نقية تعكس معمار المبنى، ويكون الفندق التالي مصمماً على طراز نزل للصيد في جبال الألب مع وجود قرون الغزلان الضخمة في وسط الغرف. وهناك فنادق مميزة أخرى في النمسا مضلِّلة: ففي حين أنها تبدو تقليدية وقديمة من الخارج، فإن التصميم الداخلي أنيق وجديد، وهو مزيج يؤثر بشكل جيد للغاية.