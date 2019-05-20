10 هواتف ذكية الأكثر انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن أكثر 10 هواتف ذكية انتشاراً على شبكات «اتصالات» و«دو» خلال العام الماضي من خلال مسوح في أماكن ميدانية خارجية وأخرى في أماكن مغلقة وذلك بهدف اختبار المكالمات الصوتية، وسرعة نقل البيانات وبث الفيديو، وسعة البطارية.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، في تقرير أصدرته أمس عن «مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2018»، إن الهواتف العشرة هي: «أبل أيفون 5 أس» و«سامسونج جالكسي جي 7» و«سامسونج نوت 9» و«سامسونج جلاكسي اس 9» و«هواوي بي 20 برو» و«أبل أيفون أكس» و«وأبل أيفون 7 بلس» و«وأبل أيفون 7» و«أبل أيفون 6 أس» و«أبل أيفون 6».

ولفتت الهيئة إلى أن أنواع الاختبارات تشمل تصفح الإنترنت وسعة البطارية ويوتيوب فيديو والصوت وتحميل الملفات والوقت المستغرق وتنزيل الملفات والبريد الإلكتروني.

بيانات

وأشار تقرير الهيئة إلى أن المسوح الميدانية الداخلية أظهرت أن هواتف «هواوي بي 20» الأعلى أداء من حيث سرعة تنزيل البيانات على شبكتي «اتصالات» و«دو»، بينما من حيث سرعة تحميل البيانات حققت هواتف «جالاكسي أن 9» أعلى أداء على شبكتي «اتصالات» و«دو»، بينما في ما يتعلق بالوقت المستغرق للبدء بتشغيل الفيديو على يوتيوب كانت هواتف «جالاكسي أن 9» الأعلى أداءً على شبكة «اتصالات» و«أيفون 7» الأعلى أداءً على شبكة «دو».

ومن حيث سرعة تصفح الإنترنت، كانت هواتف «هواوي بي 20» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات»، فيما كانت هواتف «جالاكسي أس 9» الأعلى أداء على شبكة «دو»، وفي ما يتعلق بالزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني.

سرعة

ولفتت الهيئة إلى أنه في ما يتعلق بالمسوح الخارجية، أظهرت هواتف «جلاكسي أس 9» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» في ما يتعلق بنسبة نجاح إنشاء المكالمات، فيما كانت هواتف «أيفون أكس» الأعلى أداء على شبكة «دو»، ومن حيث جودة الصوت، كانت هواتف «جالاكسي أس 7» الأعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«أيفون 6» على شبكة «دو».

وفي ما يتعلق بسرعة تنزيل البيانات كانت هواتف «هواوي بي 20» الأعلى أداء على شبكات الشركتين، وأيضاً كانت هواتف «جالاكسي أس 9» الأعلى أداء في سرعة تحميل البيانات على شبكة «اتصالات» و«جالاكسي جي 7» على شبكة «دو».