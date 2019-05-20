المصدر: Ⅶ إعداد - فاتن صبح

أرض العجائب والغرائب هي دبي، لا سيما ««دي إكس بي إنترتينمنتس» عجائب وتجارب لا تنسى» بحدائقه ومنتزهاته المذهلة، ومطاعمه التي تقدّم ما لذّ وطاب من أشهى المأكولات الهندية بما يضفي لرحلة أي سائح عدداً من الذكريات التي لا تنسى.

وإن كان صعباً على الأشخاص أن يجدوا مقصداً سياحياً لتمضية العطلات بما يتناسب مع جميع أفراد الأسرة، فإن زيارة واحدة لمنتزهات «دي إكس بي إنترتينمنتس» كفيلة بأن تدخل كل زائر في تجارب مثيرة على الأفعوانيات المتعددة والمنزلقات المائية والجولات والمرافق المستوحاة من أفلام عالمي هوليوود وبوليوود. إنه المنتجع المتكامل الأضخم في الشرق الأوسط وموطن ثلاثة منتزهات عالمية ومنتزه مائي.

«موشنغيت» المستوحى من أفلام هوليوود عبارة عن منتزه متخصص يقدم الكثير من المتعة بألعابه ومرافقه ومطاعمه القائمة على 13 من أشهر أفلام هوليوود. وتأخذك أفعوانية «مدغشقر ماد بيرسوت» الأسرع في المنتزه برحلة تصل أقصى سرعتها لـ 95 كلم في الساعة عبر ممرات وأنفاق ومنعطفات حادة.

أما قطار «كابيتول بوليت تراين» فيعتبر ضرورة لعشاق المخاطرة بسرعة تصل لـ 20.5 متراً بالثانية. ويشكل «زومبي لاند بلاست أوف» الخيار الأمثل لدفعة من الأدرينالين والتشويق.

كما لا بدّ من تجربة جولة المحاكاة رباعية الأبعاد في لعبة «كونغ فو باندا» والتفاعل مع السنافر في قرية «سميرف فيلاج بلايهاوس»، والتقاط عبر الرحلة العديد من صور السيلفي مع شخصياتك المفضلة.

ويمكن للزائر الانتقال من منتزه بوليوود إلى نظيره المستوحى من عالم أفلام بوليوود، حيث إعادة ابتكار أشهر الأفلام الهندية على امتداد خمس مناطق تتضمن «بوليوود بولفارد» و«مومباي تشوك» و«رويال بلازا» و «راستيك رافين» و«بوليوود فيلم استديوز».

للأولاد كذلك حصتهم الكبيرة في منتزه «ليغو لاند» المائي، حيث يمكن أن يقضوا أمتع الأوقات فوق 20 منزلقاً مائياً، كما يشكل «ليغو لاند دبي» مقصداً لمتعة كل أفراد العائلة عبر 60 رحلة تفاعلية، واستعراضاً ومنزلقاً مائياً وتجربة بناء الليغو.

قد لا يكفي يوم واحد للاستمتاع بكافة أقسام منتجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» وخوض تجاربه الترفيهية المتعددة التي يمكن أن تمتد لثلاثة أيام كاملة من المتعة الخالصة.