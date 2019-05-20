أغلبية اليابانيين يعارضون زيادة ضرائب المبيعات

المصدر: طوكيو - د ب أ

خلص استطلاع للرأي إلى أن أغلبية المواطنين اليابانيين يعارضون رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع تم إجراؤه هاتفياً يومي 18 و19 مايو الجاري بالتوقيت المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن 58% من المواطنين يعارضون زيادة الضرائب من 8% إلى 10%.

وأعرب 38% ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لزيادة ضريبة المبيعات، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي استطلاع منفصل، أعرب 61% من المواطنين عن دعمهم لجهود رئيس الوزراء شينزو آبي لعقد اجتماع غير مشروع مع الزعيم الكوري الشمالية كيم جونج أون، فيما عارض عقد الاجتماع 30%.