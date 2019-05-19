دبي وجهة المغامرات الأكثر حماساً وتشويقاً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أبرز موقع «يورو نيوز» جانب المغامرات الحماسية والشيقة، الذي تتمتع به دبي بعيداً عن بريق المدينة وسحرها، والذي لا يناسب ذوي القلوب الضعيفة حسب قوله.

وأوضح في تقريره: عندما تفكر في دبي، فإن الفرص تتمثل في صور ناطحات سحاب زجاجية شاهقة، ومنتجعات من فئة الخمس نجوم ومطاعم براقة تتبادر إلى الذهن- إلى جانب الرمال المتحركة ورحلات السفاري الصحراوية، ولكن الإمارة تزخر بأكثر من ذلك، وأنشطة لا تعد ولا تحصى لتناسب مسافري المغامرة، أيضاً.

القفز بالمظلات

وسواء كانت تجربة القفز بالمظلات الأولى أو الخمسين، فإن سكاي دايف دبي يعد مكاناً رائعاً لمحبي الإثارة. يوجد موقعان في الإمارة يمكنك القفز بالقرب من المدينة، والاستمتاع برؤية جزيرة النخلة، وسائر المدينة المتلألئة، وأنت تطفو في السماء، أو توجه إلى الصحراء، حيث كل ما يمكنك رؤيته أميالاً من الكثبان الرملية المتدرجة، وشكل أفق المدينة المثير للإعجاب على بعد.

وهناك خط التزحلق «إكس لاين» في دبي مارينا، والذي يعد الأطول من نوعه للتزحلق بالحبال في العالم ضمن المدينة، بالإضافة إلى كونه واحداً من أكثر خطوط التزحلق انحداراً وسرعة وبطول يصل إلى 1 كم وميول بزاوية قدرها 16 درجة وسرعة وسطية، تصل إلى 80 كم في الساعة.

أسماك القرش

ولمغامرة أكثر حماساً تحت الماء تتيح لك المدينة الغوص مع أسمالك القرش في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات. لا تفوّت زيارة «دبي أكواريوم»، الذي تبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33000 كائن بحري، كما يضم أكبر عدد من أسماك قرش النمر الرملي في العالم.

وتقدم بالون أدفينشرز دبي رحلات منطاد الهواء الساخن منذ عام 2005، لذلك أنت في أيد أمينة. إنها أكثر من مجرد رحلة في الجو أيضاً، حيث تتضمن الرحلة أيضاً عرضاً للصقور، والقيادة عبر الصحراء في لاند روفر كلاسيكية، بالإضافة إلى وجبة إفطار شهي في مخيم حقيقي على الطراز البدوي. إنها بالتأكيد طريقة فريدة لمشاهدة المشهد الطبيعي لدبي بكل مجدها.