أمريكا تبحث تخفيف القيود على «هواوي»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة قد تقلص قريباً القيود المفروضة على هواوي الصينية بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في أمريكا.

وأضافت أن الوزارة قد تصدر قريباً ترخيصاً عاماً مؤقتاً لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوماً.

وأضافت الوزارة هواوي إلى قائمة بأسماء شركات يحظر علـــيها القيـــام بصفقات مع الشركات الأمـــريكية دون ترخيص وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف في مناطق قليلة السكان مثل وايومنج وشرق اوريجون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.