استطلاع «البيان الاقتصادي»: بوصلة السفر إماراتية في عطلة العيد

المصدر: دبي- عمرو عادل

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وصفحتيها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة عيد الفطر تتجه نحو السياحة داخل الإمارات على حساب السفر إلى الخارج.

وكان نص سؤال الاستطلاع «أين تفضل قضاء عطلة عيد الفطر المبارك؟»، وجاء في نتيجته على موقع «البيان الإلكتروني» أن 78% من المستطلعة آراؤهم يفضلون قضاء إجازة العيد في الدولة، و72% في الاستطلاع عبر «فيسبوك»، بينما بلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي 56% عبر «تويتر».

وأعرب 22% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني»، و28% عبر «فيسبوك» عن تخطيطهم لقضاء عطلة عيد الفطر لهذا العام خارج الدولة، فيما زادت نسبتهم إلى 44% عبر «تويتر».

ويرى خبراء ومختصون، أن هناك تطوراً كبيراً في التوجّه نحو السياحة الداخلية في ظل التطور، الذي يشهده القطاع على صعيد البنية التحتية، خاصة أن السوق المحلية تنفرد بتوفير خدمات سياحية ذات جودة عالية لا تتوافر في كثير من الوجهات حول العالم، وكذلك الأجواء المثالية، التي تشهدها الإمارات في الأعياد والمواسم، إضافة إلى المدن الترفيهية ومراكز التسوق والمخيمات الصحراوية.

أسعار منافسة

وأضافوا لـ«البيان الاقتصادي»، إن الإمارات تمتلك مقومات سياحية كفيلة باستقطاب السائح الداخلي، حيث توفر كل ما يحتاج إليه من فنادق ومراكز تسوق ومنتجعات ومدن ترفيهية تضاهي مثيلاتها حول العالم، بل تتفوق عليها من حيث مستوى الخدمة في كثير من الأحيان وبأسعار منافسة.

وتلعب السياحة الداخلية دوراً أساسياً في تنشيط الحركة السياحية في الإمارات ولا سيما خلال أوقات الإجازات، حيث تفضل العديد من العائلات المقيمة قضاء الإجازة في الداخل والاستمتاع بالمرافق السياحية بدلاً من السفر إلى خارج الدولة.