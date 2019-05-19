إقبال على تقنيات التحوّل الرقمي وحلول التخزين

المصدر: دبي- البيان

يسهم النمو في حجم استخدام الإنترنت وارتفاع سرعة الاتصال في زيادة الطلب على الحلول الفعالة للتخزين والنسخ الاحتياطي.

وبحسب أحدث الأرقام التي نشرتها شركة آي دي سي، فقد سجلت منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سنوياً بواقع 7.5% في الربع الرابع من 2018 ويحظى سوق التخزين الخارجي بدعم كبير، بفضل جولات التحديث والمشاريع الرقمية الضخمة التي تنفذها الحكومات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولاغتنام هذه الفرصة الواعدة في المنطقة والرغبة في الاستثمار في حلول التخزين الموثوقة ذات التكلفة المعقولة والإمكانات المتطورة، والتي تناسب المؤسسات المتوسطة أطلقت سينولوجي Synology حلولها RackStation RS819، وهي أول حلول RackStation ضمن سلسلة منتجات Value في الشرق الأوسط.

وتشير أحدث توقعات آي دي سي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى أن إنفاق المنطقة على التحول الرقمي سيتجاوز 25 مليار دولار 2019. كما أن هذا الإنفاق سيرتفع مع مرور السنوات فيما تقوم المزيد من الشركات بتجربة تقنيات التحول كتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة العملاء.