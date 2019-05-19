أوروبا تلجم هيمنة عمالقة التكنولوجيا

المصدر: أمستردام - د ب أ

اقترحت منى كيجزر، وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في هولندا أمس تطبيق 3 إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وقالت الوزيرة في رسالة مكتوبة وجهتها إلى البرلمان إنها تجري بالفعل مباحثات مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن هذه السياسة.

وأشارت إلى أنه «من المرغوب فيه أن نكون قادرين على التدخل مبكراً، وبأسلوب محدد».

وقالت الوزيرة إن عقبات الاندماج الحالي لا تمنع المنصات الكبيرة من «الهيمنة والاستحواذ» على المنافسين في المستقبل، مثلما حدث عندما اشترت مؤسسة فيسبوك، خدمة واتس أب.

وتسعى الوزيرة الهولندية من أجل تطبيق معايير جديدة لمنظمي هذه الشركات عند مراجـــعة عملية الاستحواذ، مثل الأخذ في الاعتبار السعر المعتمد في العملية المالية فضلاً عن العائدات.