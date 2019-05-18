نصف الهواتف الذكية تمتلك 3 كاميرات بنهاية 2021

كشف تقرير جديد صادر عن شركة «كاونتربوينت» للأبحاث السوقية أن 50% من الهواتف الذكية المباعة على مستوى العالم سيكون لديها ثلاث أو أكثر من الكاميرات في الخلف بحلول نهاية عام 2021، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه حرب دقية الميجا بيكسل في كاميرات الهواتف الذكية.

وبحسب موقع TOI الهندي، ففي عام 2019، بدأت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) في التقدم خطوة إلى الأمام، حيث أصبح إعداد الكاميرا الثلاثية شائعًا بين المستخدمين، فقد كان لدى ما يقرب من 6 % من الهواتف الذكية التي تم بيعها على مستوى العالم ثلاث عدسات كاميرا في الخلف أو أكثر في مارس 2018.

ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 15% بحلول نهاية عام 2019 و 35 % بحلول نهاية عام 2020، فيما قال أحد المحللين إنه على غرار الكاميرا المزدوجة فقد ظهرت الكاميرا ذات الـ 3 عدسات في البداية في الهواتف الراقية، لكن بحلول نهاية عام 2018 وأوائل عام 2019، بدأت هذه العدسات في الظهور في مزيد من الهواتف الذكية، بما في ذلك هواتف بأسعار معقولة وشرائح متوسطة المستوى.

ويوجد حاليا أكثر من 40 هاتفًا ذكيًا تم إطلاقها اعتبارًا من أبريل من هذا العام، كان بها ثلاث كاميرات أو أكثر، ومن بين هذه، كانت هناك 30 عملية إطلاق في الربع الأول 2019.