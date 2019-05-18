دبي تواصل هوايتها في إنجاز أفخم الأشياء

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تواصل دبي هوايتها في تحطيم الأرقام القياسية وإنجاز المنشآت والفنادق والمرافق والمناطق الترفيهية. وبحسب موقع«Meetingsnet»في تقرير نشره أمس فإن دبي عاصمة الترفيه في المنطقة تسعى لإنجاز أطول وأكبر وأفخم الأشياء.

ونقل الموقع عن دييغو كورتيس، نائب رئيس قسم استراتيجيات الشركات في مركز دبي التجاري العالمي عنه طرحه لما تقدمه المدينة لمخططي الاجتماعات والحوافز مبرزاً أهم 5 أشياء يجب على مخططي الاجتماعات أن يعرفوها عن أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في الإمارات. بداية: تأتي دبي وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة الثانية بعد فنلندا باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً في العالم.

ومن ثم فإن الطقس يمكن التنبؤ به. إذ يكون الجو حاراً جداً بالنسبة للمناسبات الخارجية خلال النهار، لكن يمكن للمخططين تنظيم حدث مسائي يتم تبريده بواسطة نسائم البحر دون التعرض لهطول أمطار مفاجئة.

ومن المزايا التي تتمتع بها المدينة أن الجميع يتحدثون الانجليزية. وليس الإنجليزية فقط إذ إن قرابة 2.5 مليون نسمة ينحدرون من أنحاء العالم.