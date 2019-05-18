«أمازون» تسرّح موظفيها لاستبدالهم بالروبوتات

المصدر: نيويورك - وكالات

قررت شركة أمازون استبدال بعض موظفيها البشر بالروبوتات، حيث أضافت الشركة التكنولوجية عددا من هذه الآلات في البداية ببعض المخازن خلال السنوات الأخيرة، والتي تفحص وتمسح البضائع وتغلفها في ثوان وتضعها في صناديق مخصصة، ضمانا لزيادة السلامة وسرعة التسليم.

وكشفت تقارير حديثة لوكالة رويترز، أن الشركة استعانت باثنين من هذه الروبوتات، في عشرات المخازن الأخرى، مما يعني تسريح 24 موظفاً في كل مخزن منهم على الأقل، أي نحو 2000 شخص، لذا قررت الشركة تقديم مكافآت مالية لموظفيها إذا قدموا استقالتهم، وبدأوا العمل بخدمة توصيل البضائع.

وستعطي أمازون كل موظف يوافق على الاستقالة والعمل بخدمة التوصيل نحو 10000 دولار، كما أكدت أن هذا العرض يشمل العاملين بدوام جزئي وكامل وأيضاً عمال المستودعات، فسيكون بإمكانهم استئجار شاحنات الشركة ودفع رواتبهم لمدة 3 أشهر.

من جانب آخر، ذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن «أمازون» تجري محادثات بشأن استثمار مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في التطبيق الإلكتروني البريطاني «دليفرو» المتخصص في توصيل الطعام.

وأضافت شركة «سكاي نيوز» نقلاً عن مصادر لم تحددها، قولها إن تفاصيل الصفقة سوف تتضح خلال الأيام المقبلة، وهي تندرج في إطار حملة تطبيق «دليفرو» لجمع رؤوس أموال بقيمة 575 مليون دولار.