«أمازون» تبني مطاراً مخصصاً للشحن

المصدر: كنتاكي - وكالات

بدأ الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم وصاحب شركة «أمازون» جيف بيزوس، العمل على تطوير مطار مخصص لشركة «أمازون» بقيمة 1.5 مليار دولار في ولاية كنتاكي، وظهر بيزوس في الافتتاح بشكل مفاجئ، على متن لودر، وقال بعد نزوله: «إذا كنت تتساءل عن هذا الأمر، فهذا ممتع».

ووقعت شركة «أمازون» على عقد إيجار لمدة 50 عاماً لأكثر من 900 فدان من العقارات من مطار سينسيناتي في عام 2017، وهذه المساحة قريبة من حجم المراكز العالمية لشركات الطيران الرائدة في مجال الشحن.

ووفقاً لوكالة «أسوشيتيد برس»، تخطط شركة «أمازون» للسيطرة بشكل أكبر على عملية الشحن الخاصة بها، وتصبح أقل اعتماداً على الشركات الأخرى مثل «يو بي إس» أو «فيديكس» أو «يو إس بي إس»، وذلك لخفض التكاليف وتسريع أوقات التسليم.

وسيكون هذا مناسباً بشكل خاص، حيث يتم طرح خدمة شحنات اليوم واحد لأعضاء «برايم». وقال جيف بيزوس: «سيسمح لنا هذا المحور بتوصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع». ومن المتوقع افتتاح المشروع في عام 2021 وتوفير 2000 وظيفة جديدة إلى المطار.