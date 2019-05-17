ارتفاع أرباح “سيسكو سيستمز” خلال الربع الثالث

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة أجهزة شبكات الاتصالات والمعلومات الأمريكية «سيسكو سيستمز» ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بما يتجاوز توقعات المحللين.

وذكرت الشركة الموجودة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت 3.04 مليارات دولار بما يعادل 0.69 دولار للسهم مقابل 2.69 مليار دولار بما يعادل 0.56 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح السهم خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 0.78 دولار للسهم مقابل 0.66 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يبلغ 0.77 دولار للسهم.

وقال تشوك روبنس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن أداءنا القوي خلال الربع الثالث كان في مختلف القطاعات يعكس ثقة العملاء في استراتيجيتنا.