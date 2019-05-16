انتعاش التجزئة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفعت مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين 7.2 % في أبريل الماضي على أساس سنوي إلى أكثر من 3 تريليونات يوان (436 مليار دولار )، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة للإحصاء القول، إن النمو جاء منخفضاً عن زيادة بلغت 8.7 % مسجلة في مارس الماضي.

وذكرت المصلحة، أن مؤشر الاستهلاك ارتفع 8 % على أساس سنوي بين يناير وأبريل، بانخفاض عن زيادة قيمتها 8.3 % في الربع الأول.

وأظهرت البيانات زيادة الاستهلاك 7.8 % في مناطق الأرياف مقابل 7.1 % في المدن. وسجلت إيرادات صناعة الأطعمة زيادة 7.5 %. وحافظت مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت على نموها القوي، لترتفع 17.8 % في الشهور الأربعة الأولى من العام، مقابل 15.3 % في الربع الأول.