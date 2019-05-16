تطوير «أوفرتشر» الثورية أسرع طائرة تجارية في التاريخ

المصدر: باريس - البيان

أعلنت «داسو سيستمز» أمس عن نشر «بوم سوبرسونيك» لمنصة 3DEXPERIENCE لتسهم في تسريع تصميم وتطوير طائرة «أوفرتشر» التجارية الثورية التي تبلغ سرعتها 2.2 ماخ، للعمل على تسهيل الوصول إلى السفر بسرعات تفوق سرعة الصوت بتكلفة ميسورة.وتستخدم «بوم سوبرسونيك» الخبرات التي يقدمها حلّ Reinvent the Sky القائم على منصة 3DEXPERIENCE لدعم عملية الإنتاج من مراحلها الأولى وصولاً إلى مرحلتي التصنيع والاعتماد.

ويمنح هذا الحل الرائد في القطاع «بوم سوبرسونيك» إمكانية اختصار الوقت اللازم لتطوير النموذج الأولي إلى النصف، وتحسين جودة المنتج عبر التقليل من التعقيد وعدم الكفاءة والتكاليف والموارد التي يتطلبها البرنامج، ما يؤدي إلى الحد من العوائق التي تقف أمام دخول الأسواق.

وقال جوشوا كرال، المؤسس الشريك ونائب الرئيس للشؤون التقنية لدى «بوم سوبرسونيك»: «تستفيد طائرة «أوفرتشر» من التطورات في مجالات الديناميكا الهوائية والمواد والدفع لإحداث نقلة نوعية في الرحلات التجارية الطويلة. وتقدم لنا «داسو سيستمز» ما نحتاج إليه من أدوات تصميم لنتمكن من تقديم نظرتنا لمستقبل الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت. وكوننا من الشركات الناشئة، فنحن نسعى إلى تقليل النفقات المتعلقة بتقنية المعلومات من خلال تجنّب الارتباط ببرمجيات تقليدية، وتمكنا من نشر منصة 3DEXPERIENCE من «داسو سيستمز» بسرعة وسهولة، ونتوقع أن نتوسع في استخدامها لتشمل مئات المستخدمين مع استمرار تقدم وتطور مشروعنا».

وتماشياً مع زيادة عدد المسافرين جواً والطلب على الخدمات والمنتجات الجديدة قامت الشركات الناشئة والشركات الجديدة في السوق والشركات الصغيرة المصنعة للمعدات الأصلية في قطاع الطيران بإحداث ثورة في قطاع الطيران التقليدي بمفاهيم جديدة ومبتكرة لتصميم الطائرات، بهدف التغلب على العوائق التقنية التي واجهت القطاع سابقاً.

ويقدم حل Reinvent the Sky، المخصص لتعزيز الابتكار لدى الشركات الصغيرة المصنّعة للمعدات الأصلية، إمكانية الوصول إلى تطبيقات التصميم والمحاكاة الرقمية ضمن بيئة آمنة قائمة على معايير مضبوطة. ويمكن للمهندسين ومدراء البرامج وكبير طياري الاختبار لدى «بوم سوبرسونيك» التعاون في الوقت الفعلي لتحديد المتطلبات والاستفادة من الإجراءات والقطع المشتركة وإعادة استخدامها، مع إمكانية تتبع كامل العملية بشكل دقيق.

وتعمل «بوم سوبرسونيك» حالياً على بناء XB-1، وهي طائرة تجريبية مزوّدة بمقعدين، بهدف دراسة وإثبات التقنيات الرئيسية المستخدمة في الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت. وبمجرد إطلاقها، ستكون الطائرة التجارية «أوفرتشر» الخاصة بالشركة، أسرع طائرة تجارية في تاريخ الطيران، حيث ستطير بسرعة 2.2 ماخ لتقطع المسافة من نيويورك إلى لندن خلال 3 ساعات ونصف تقريباً ومن طوكيو إلى سان فرانسيسكو خلال 5 ساعات ونصف الساعة.