الأحجار الكريمة واللؤلؤ تُزيّن صادرات أبوظبي

المصدر: إعداد- عبد الحي محمد ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال يناير وفبراير الماضيين نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث بلغت قيمتها 35.8 مليار درهم بزيادة 3.7 مليارات درهم تشكّل 11.5%.

وتهيمن على صادرات أبوظبي غير النفطية اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن، حيث تشكل نسبتها أكثر من 71%، وتصدر أبوظبي لأكثر من 95 دولة في قارات العالم.

9.9

مليارات درهم الصادرات غير النفطية لأبوظبي فبراير 2019.

97

عدد سلع الصادرات غير النفطية في فبراير الماضي.

2.16

مليار درهم صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنمو 21.8%.

2.1

مليار درهم صادرات اللدائن ومصنوعاته بارتفاع 21.2%.

1.1

مليار درهم حصة الألمنيوم ومصنوعاته بنمو 11.1%.

770

مليون درهم صادرات النحاس ومصنوعاته بزيادة 7.7%.

5.9 %

نمو صادرات الحديد ومصنوعاته إلى 587 مليون درهم.

3.5 %

زيادة في صادرات الحديد الصلب والفولاذ إلى 346 مليون درهم.

2.3 %

نمو صادرات الألبان ومنتجاتها إلى 229 مليون درهم.

2 %

نمو صادرات المستلزمات للمفاعلات النووية إلى 205 ملايين درهم.

1.9 %

ارتفاع صادرات الزيوت العطرية إلى 197 مليون درهم.