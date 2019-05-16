المصدر: القاهرة - رويترز

تراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.1 % في الربع الأول من هذا العام مقابل 10.6 % قبل عام، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، وبلغ معدل البطالة 8.9 % في الربع الأخير من 2018.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون في الربع الأول، بانخفاض 827 ألفاً عن الربع المقابل من 2018 وبتراجع 224 ألفاً عن الربع الرابع من 2018.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن حجم قوة العمل بلغ 27.968 مليون فرد.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، وهو ما يساهم بشكل أساسي في خفض معدلات البطالة.