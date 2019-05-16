فعاليات دبي الرمضانية ترسّخ قيم التسامح والمشاركة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

في رمضان هذا العام، تستضيف دبي عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تركز على القيم الإسلامية للرحمة والتسامح والمشاركة والاستقبال، وسيستمر الزوار حتى نهاية الشهر الكريم في تجربة باقة واسعة من أنشطة تذوق الطعام والرياضة والأحداث الجذابة، مع إبراز التراث الغني لدولة الإمارات.

وبحسب موقع «سكوب إمبير»: هناك فرص جمّة للاختيار من بين مجموعة واسعة من المأكولات اللذيذة. تستضيف العديد من الفنادق الرائدة الخيام الرمضانية لأولئك الذين يفضلون قضاء الإفطار أو تناول السحور هناك. وعلى سبيل المثال، يمكنك تذوق أطيب النكهات في خيمة فيروز الرمضانية في فندق فيرمونت ذا بالم في نخلة الجميرا، خيمة الحظيرة الرمضانية في منتجع باب الشمس الصحراوي.

خيمة فندق الميدان الرمضانية، قاعة الفلك في برج العرب، خيمة أساطير في أتلانتس النخلة، وأخيراً، إفطار أوبرا دبي.

وستتاح للزوار الفرصة لاكتشاف روح رمضان مع «فن الخط» الموجود في مول دبي، والذي سيتم عرضه في الفترة من 5 مايو حتى نهاية الشهر الكريم.

وسيتم عرض أعمال فن الخط العربي بلغات مختلفة تعرض آيات قرآنية، تكمن وراء أهمية وقيمة التسامح. ويمكن لزوار منطقة السيف التطلع إلى سوق ليالي رمضان الذي يقام في أوقات السحور والإفطار طوال شهر رمضان بأكمله. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الأنشطة الرياضية.