مصر تدخل موسوعة غينيس بأعرض جسر في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

دخلت مصر اليوم الأربعاء رسميا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر في العالم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" .

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات مصرية. وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بما يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وبعد الافتتاح، عقد طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة غينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمرا صحفيا، مع محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أعلن فيه دخول الجسر للموسوعة.

وأكدت الشهادة الممنوحة من الموسوعة أن "إجمالي عرض الجسر بلغ 67.36 مترا (221 قدما)" وأن الجسر حصل بالفعل على "لقب أعرض جسر مشدود بكوابل في العالم".

ووفقا لوزير النقل الفريق كامل الوزير فإن محور روض الفرج يعد جزءا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن الجسر بالإضاءة المخططة له "سيتحول إلى أيقونة ورمز مصري عالمي".