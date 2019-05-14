فنادق سنترال تدعم جهود اليونيسيف

المصدر: دبي- البيان

استمراراً لتعاون فنادق سنترال مع منظمة اليونيسيف، انضم عبد الله العبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق سنترال وعضو مكتب قيادة دائرة الأبطال للأطفال والشباب لمنطقة الخليج في اليونيسيف، لوفد اليونيسيف مؤخراً في زيارة لمخيم الأزرق للاجئين.

يأوي مخيم الأزرق 40615 لاجئاً سورياً، 22% منهم تقل أعمارهم عن خمس سنوات. هناك 60% من إجمالي المقيمين في المخيم من الأطفال، منهم 240 طفلا غير مصحوبين ببالغين أو منفصلين عن ذويهم.

أكد عبد الله: «نحن ملتزمون بدعم قضية اليونيسيف العظيمة»اصنع فارقاً في حياة طفل«. مخيم الأزرق مبادرة إنسانية بارزة تقوم من خلالها اليونيسيف وعدد آخر من المنظمات بعمل عظيم. لقد منحتنا زيارة المخيم إحساساً متجدداً بقيمة وجدوى ما نفعله ودافعاً للمزيد من الجهد. الأطفال هم أعظم ما نملك ونحن في فنادق سنترال مصممون أكثر من أي وقت مضى على رد الجميل للمجتمع بكل طريقة نقدر عليها».