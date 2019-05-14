مطار أبوظبي الدولي يرتقي بمرافقه المخصصة للعائلات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح منطقتي لعب للأطفال، وخمس غرف لتبديل ملابس الأطفال في مطار أبوظبي الدولي، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الذروة المرتقب في فصل الصيف، وبهدف تعزيز خدماتها وتلبية احتياجات العائلات المسافرة عبر مطار أبوظبي.

وتتضمن المنطقة المخصصة للأطفال في المبنى رقم 1، ألعاب تزحلق، ومركبة لنقل الأمتعة والحقائب ضمن نفق، ومجسم طائرة معلقة في السحب يمكن للأطفال تسلقها، كما تضم منطقة لعب الأطفال في المبنى رقم 3 مجسم طائرة مشابهاً لنظيره في المبنى رقم 1، وبرجاً لمراقبة الحركة الجوية مع نفق من السُحُب، وجهازاً لتمرير الحقائب وإطارات لممارسة التسلق.

وتقع غرف تبديل ملابس الأطفال الجديدة في المباني رقم 1 و3، حيث يتضمن المبنى 3، أربع غرف لتبديل ملابس الأطفال، بينهما غرفتان في مبنى بوابة الحافلات، إحداهما مقابل بوابة المغادرة رقم 32، والأخرى بالقرب من بوابة الحافلات القديمة رقم 28، فيما تقع غرفة تبديل ملابس الأطفال في المبنى 1 ضمن دورات المياه الخاصة بالسيدات في الطابق الأرضي. وتتسم هذه الغرف الجديدة بتصاميمها الحديثة والتي تجذب الأطفال من حيث الشخصيات والألوان المختارة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: «يشكل موسم الصيف فترة مثالية للعطل والإجازات العائلية، لذا يسعدنا أن نقوم بدعوة الأهالي والأطفال لزيارة منطقة لعب الأطفال والاستفادة من غرف تبديل ملابس الأطفال المتوافرة في المبنيين رقم 1 و3».

وأضاف: «تتمحور أولوياتنا في مطارات أبوظبي حول ضمان راحة ورضا العملاء من المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، ونحن ملتزمون تقديم تجربة سفر مريحة وميسرة بخدمات وفقاً لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وذلك في إطار سعينا لتصدر مكانة رائدة على مستوى شركات المطارات العالمية».

ويأتي افتتاح المناطق المخصصة للعب الأطفال وغرف تبديل الملابس عقب إطلاق مطار أبوظبي الدولي حملة «متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي» والتي وفرت فرصة للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي الدولي عبر شركات الطيران المختلفة، للحصول على أحد العروض الأربعة المتميزة المتاحة على الموقع الإلكتروني: www.flyauh.com، في الفترة الممتدة بين شهري يونيو وأغسطس.

وتتضمن العروض خدمة توصيل مجانية من شركة «كريم» إلى مطار أبوظبي الدولي للمسافرين من مدينة أبوظبي والعين وعدد من المناطق في دبي، أو قسيمة مجانية بقيمة 100 درهم إماراتي للتسوق في السوق الحرة في مطار أبوظبي، أو خدمة المغادرة المجانية عبر صالة كبار الشخصيات، أو خدمة ركن السيارات مجاناً مدة سبعة أيام في مواقف «سكاي بارك» القريبة من المبنيين 1 و3. علاوة على ذلك سيجري تسجيل أسماء المسافرين للدخول في عروض السحب التي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي بنهاية الحملة.