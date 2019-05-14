«ماستركارد» تتعهّد بدعم مليون فتاة حول العالم بحلول 2025

المصدر: دبي- البيان

تعمل ماستركارد على رعاية ودعم الفتيات المهتمات بالتكنولوجيا كجزء من برنامجها التعليمي المميز Girls4Tech. وجدير بالذكر، أن هذا البرنامج التعليمي العملي القائم على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، قد وصل في عامه الخامس إلى أكثر من 400,000 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاماً) في 25 دولة، أي أكثر من ضعف الهدف المحدد لعام 2017.

وقد تم إطلاق البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، ليشهد حتى الآن مشاركة العديد من موظفي ماستركارد كمشرفين تعليميين للطالبات المحليات. ومع احتفال ماستركارد بالذكرى السنوية الخامسة للبرنامج، تعتمد الشركة على سجلها الحافل بالتأثير، مع التزام أكثر طموحاً وتطلعاً للوصول إلى مليون فتاة بحلول عام 2025.