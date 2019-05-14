بدء رحلات «فلاي أريستان» بكازاخستان

المصدر: برلين - د ب أ

بدأت شركة طيران «فلاي أريستان» المنخفضة التكلفة الجديدة رحلاتها في كازاخستان، فيما نقلت رحلتها المحلية الأولى ركاباً من ألماتي إلى العاصمة نور سلطان.

والشركة تتبع طيران أستانا التي تديرها الدولة.

وسوف تبدأ الشركة بستة مسارات محلية، وتغادر جميعها من نور سلطان. وتأمل الشركة أن تتوسع لتشمل رحلات دولية إلى الجيران الإقليميين لكازاخستان.

وبحسب موقع «أستانا تايمز» الإخباري المحلي، تعتزم فلاي أريستان نقل مليون راكب بحلول نهاية العام. وباعت الشركة حتى الآن 45 ألف تذكرة، بحسب الموقع.

وفيما يتنقل أغلب الأشخاص حالياً بحقائب يد، تقدم الشركة إمكانية دخول الطائرة بحقيبة تزن 5 كيلو. وتفرض على كل الأمتعة الأخرى رسوماً إضافية.