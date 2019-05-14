اليوان الصيني في أدنى مستوى

المصدر: لندن ــ رويترز

يتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في تسعة أشهر، أمس، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على سلع صينية.

وسجلت العملة تحركات محدودة في رد فعل على أحدث خطوة عدائية على صعيد التجارة، لكن أمس الاثنين تراجع اليوان 0.8% إلى 6.9040 وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر. ويقول بعض المحللين، إن اليوان ربما يخترق مستوى سبعة دولارات في الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.

وستستخدم الصين على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي انخفاض إلى سبعة دولارات، مما قد يطلق مضاربات وعمليات نزوح كثيفة لرأس المال.