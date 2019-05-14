أرباح «إيسوزو موتورز» ترتفع

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «إيسوزو موتورز» اليابانية لصناعة السيارات ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 7.4% إلى 113.4 مليار ين، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 6% إلى 176.7 مليار ين.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 3.8% أي بمقدار 78.8 مليار ين إلى 2.15 تريليون مقارنة بالعام المالي السابق، بفضل الزيادة في مبيعات الشاحنات الخفيفة في تايلاند والمحركات ومكونات السيارات.

وزادت مبيعات الشركة في اليابان بمقدار 2169 أي بنسبة 3% إلى 74731 سيارة، بفضل زيادة الطلب على السيارات قبل تعديل القواعد المنظمة لعوادم الشاحنات الخفيفة. وزادت مبيعات «إيسوزو» في الأسواق الخارجية بمقدار 28261 سيارة أي بنسبة 6.6% سنوياً إلى 457891 سيارة.