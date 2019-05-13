116 ألف وظيفة على «بيت.كوم» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

بلغ عدد الوظائف التي أُعلنت على موقع بيت.كوم في الربع الأول من عام 2019 أكثر من 116,000، بمعدل 38,897 وظيفة في الشهر الواحد. وبرزت الإمارات والمملكة العربية السعودية كأكثر بلدين قاما بالإعلان عن أكبر عدد من فرص العمل في عام 2019 حتى الآن. كما شهدت عمليات البحث عن السير الذاتية زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث قام أصحاب العمل بالبحث عن السير الذاتية ما يقارب مليون مرة خلال الربع الأول من عام 2019.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: نحن ملتزمون بتحقيق رسالتنا المتمثلة في تمكين الأشخاص عبر تزويدهم بالأدوات والمعلومات اللازمة لبناء نمط حياة أفضل. ويشرفنا بأن يضع العديد من الأشخاص ثقتهم بنا لتطوير مسيرتهم المهنية، ونتطلع قدماً لتمكين عدد أكبر من الباحثين عن عمل في المنطقة وتزويدهم بفرص عمل أكثر.

وأضاف طهبوب: يرتبط هذا النجاح بشكل كبير بإيماننا بأهمية التكنولوجيا وبثقة الأشخاص بنا وبالحلول التي نقدمها. فقد قمنا بإضافة العديد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منتجاتنا وحلولنا لمساعدة الشركات على توظيف الكفاءات بطريقة ذكية وفعّالة باستخدام أحدث التقنيات.

ويتعاون بيت.كوم اليوم مع أكثر من 40 ألف شركة ومنظمة رائدة في المنطقة، حيث يساعدها على تلبية احتياجات التوظيف الخاصة بها.