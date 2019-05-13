«كريم» تتفاوض لشراء شركة توصيل

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

تتفاوض «كريم» لحلول النقل، التي اشترتها أوبر مقابل 3.1 مليارات دولار، على شراء شركة ناشئة في الإمارات للنقل بالدراجات الهوائية. وذكر موقع «تك كرانش» أن «كريم» تفاوض من أجل شراء الشركة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط. وأفادت «كريم» بأنها سوف تعلن التفاصيل عندما تتم الصفقة.

ولم يذكر الموقع مزيداً من التفاصيل عن الصفقة من حيث طبيعة شركة النقل بالدراجات الهوائية لكنها تكهنت بأنه يمكن أن تكون نكست بايك الألمانية أو سايكل بايك شير في أبوظبي أو شركة ناشئة أخرى بالإمارات.

وتعمل شركة نكست بايك في 200 مدينة في 26 دولة في العالم ما يجعلها تخرج من احتمالات أن تشتريها كريم لحجمها الكبير. أما بيك فلا يبدو أن لديها التقنية الكافية حسب موقعها، وتطلب حجزاً عن طريق نقاط تأجير الدراجات الهوائية. وتملك سايكل 50 نقطة تأجير دراجات هوائية وتقتصر على أبوظبي فقط.