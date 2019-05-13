6.5 % نمواً بشحنات الهواتف الذكية في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5% على أساس سنوي، الشهر الماضي لتصل إلى 34.79 مليون وحدة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وفي الشهر الماضي، شكلت الهواتف الذكية 95.2% من جميع شحنات الهواتف المحمولة في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن الأكاديمية، وهو معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 6.7% في أبريل إلى 36.53 مليون وحدة، من بينها 95.4% كانت عبارة عن هواتف الجيل الرابع. وشكلت الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الصينية 92.9% من إجمالي الشحنات في الشهر الماضي، وفقاً للتقرير.