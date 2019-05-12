«ريكسوس بريميوم » شرم الشيخ يضيف 256 غرفة فاخرة

المصدر: شرم الشيخ - البيان

افتتح منتجع «ريكسوس سيغيت شرم» التوسعة الجديدة التي تتضمن 256 غرفة فاخرة تضاف إلى غرف المنتجع الـ 783 الأساسية. وقد صممت كل من هذه الغرف باحترافية بالغة، وتضم قاعة وبهو استقبال راقياً وحدائق ساحرة وبرك سباحة واسعة، وإطلالات خلابة على مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة.

وتم تجهيز الغرف الجديدة بالأثاث المعاصر والقطع الفنية الأصلية. ولتعزيز نظام الخدمة الشاملة الذي يشتهر به المنتجع، تم إضافة المزيد من أنواع المشروبات الفاخرة، وتوسيع نطاق التجارب الذوقية التي يوفرها.

وقال إركان يلدريم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، لقد «تم تصميم الغرف الجديدة بحيث تبعث على الراحة والاسترخاء، فحتى أدق التفاصيل مصممة بعناية فائقة، وهي جميعها مدروسة، ابتداءً من الأنماط الفاخرة وحتى الإضافات الراقية التي تمنح الضيوف تجربة مميزة «بريميوم» بالفعل». كما افتتح المنتجع أخيراً أضخم حديقة ترفيهية مائية في المنطقة .