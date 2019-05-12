دبي رابعة مدن العالم انتشاراً على «انستغرام»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يستخدم الكثير من الراغبين في السفر تطبيق «انستغرام» لمشاهدة صور الدول والمدن بهدف تحديد وجهتهم.

وفي هذا الإطار، أصدرت شركة «هوبا» المتخصصة في السفر تقريراً، حدّدت فيه المدن أو المناطق التي تتصدّر صورها تطبيق «انستغرام» لعام 2019 وكانت من بينها مدينة دبي التي حلّت في المركز الرابع من بين 50 مدينة متفوقة على إسطنبول ولوس انجلس وموسكو وطوكيو وبرلين وتورنتو وهونغ كونغ وامستردام وسيدني وملبورن، وبلغ عدد «الهاشتاغات» أو الوسم بحسب التقرير قرابة 80 مليون إعجاب وتحديداً 79.788.334 وسماً.

مركز أول

وقالت «هوبا»: من المثير للاهتمام، أن دبي احتلت المركز الأول في أكثر المواقع شعبية لصور الأزواج على انستغرام متغلبة على باريس، التي احتلت سابقاً المركز الأول. وقارنت هوبا النتائج بدراسة متطابقة أصدرتها قبل بضع سنوات، ووضحت النتائج مع ثلاثة رسوم بيانية. كشف أحدها عن أكثر 50 وجهة شعبية في انستغرام، مرتبة وفقاً لعدد المرات التي تم فيها وسم تلك المدينة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» التي نشرت التقرير أن الرسم البياني الآخر يحتوي على أفضل 10 فئات في انستغرام حسب الموقع - أي المدن هي الأعلى تصويراً «سيلفي»، صور مناظر طبيعية، ولقطات غذائية وصور للأزواج.