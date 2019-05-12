«أكوافنتشر» تطلق برج منحدرات ثالثاً في صيف 2020

المصدر: دبي - البيان

استكمالاً لجهود منتجع أتلانتس النخلة في دبي في تقديم أفضل التجارب النوعية ضمن مدينة «أكوافنتشر» المائية لتصبح واحدة من أكبر المدن المائية في العالم، ستشهد «أكوافنتشر» إضافة برج منحدرات ثالث مليء بالمنزلقات المثيرة والذي من المقرر أن يفتتح أبوابه في صيف 2020.

وبهذه الإضافة الجديدة، ستحطم مدينة الألعاب المائية الأولى في المنطقة الأرقام القياسية مع برج «ترايدنت» الذي يبلغ ارتفاعه 34 متراً، ويضيف لها 12 منزلقاً جديداً.

وتحتل مدينة «أكوافنتشر» المائية مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بكل ما تحويه من ألعاب ومنزلقات فريدة، فمع أكثر من 20 لعبة ومنزلقة مائية مذهلة وأنهار موزعة على 17 هكتاراً من الإثارة، تضمن لكل زائر تجربة فريدة لا مثيل لها.

ولتحقيق مزيد من المتعة والإثارة لرواد المدينة المائية والباحثين عن الأفضل، تم إضافة برج «ترايدنت» الذي سيشمل ألعاب ومنزلقات «بروسلايد» ذات المستوى العالمي.