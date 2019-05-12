«إسعاد» تُكافئ محبي السفر مع التايلاندية

المصدر: دبي - البيان

جددت شركة الخطوط الجوية التايلاندية عقدها مع لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته الشركة في العام الأول من تعاقدها مع شرطة دبي، حيث رفعت الشركة الخصم على تذاكر السفر الذي تقدمه لحاملي البطاقة من 20 إلى 25% بالإضافة إلى تقديمها عدداً من الخدمات المميزة الأخرى.

وقع العقد من طرف لجنة بطاقة إسعاد منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بحضور المقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس اللجنة، والنقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران، وحسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق ومن طرف الخطوط الجوية التايلاندية شانتش سرينيلتا، المدير العام للشركة في الإمارات والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من موظفي الشركة.

وأكدت منى العامري أن استمرار التعاون مع الخطوط الجوية التايلاندية، يأتي كنتاج للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة لدى حاملي بطاقة إسعاد.