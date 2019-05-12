استطلاع «البيان الاقتصادي»: الحجز المبكر أفضل خيار للمسافرين

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول توجهات المسافرين نحو الحجز المبكر خلال عطلة العيد، الذي أظهر زيادة التوجه نحو الحجز المبكر الأمر الذي يعتبر تطوراً إيجابياً يخدم المسافرين وشركات الطيران على حد سواء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني، أن 79% من المشاركين أكدوا أنهم يفضلون الحجز المبكر للسفر خلال عطلة العيد، فيما فضل 21% الانتظار إلى الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازة لإجراء عملية الحجز.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «تويتر» أن 68% يفضلون الحجز مبكراً للسفر خلال إجازة العيد، في حين قال 32% إنهم لا يفضلون الحجز المبكر، فيما أكد 77% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «فيسبوك» أنهم يرغبون للحجز مبكراً للسفر خلال إجازة عيد الفطر، مقابل 23% من أفراد العينة قالوا إنهم لا يفضلون الحجز المبكر.

أفضل الأسعار

ويرى خبراء أن الكثير من العائلات باتت تدرك أهمية الحجز المبكر، الذي يضمن لها الحصول على أفضل الأسعار وأحسن المقاعد على الطائرات في الوقت المطلوب خاصة أن معظم العائلات ترغب في السفر خلال وقت ضيق، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم الطلب على السفر، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

كما أن الحجز المبكر يساعد شركات الطيران على رسم خطط أفضل للمرحلة المقبلة ويمكنها من معرفة الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر والوجهات التي تشهد طلباً أقل، الأمر الذي يمكنها من إعادة هيكلة جدول رحلاتها بما يتناسب مع حجم الطلب على كل وجهة.