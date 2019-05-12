المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أن وزير العمل هوبرتوس هايل اقترح توفير 1.28 مليار يورو سنوياً للاقتصاد الألماني من خلال القضاء على البيروقراطية.

ونقلت شبكة «دويتشلاند» للتحرير الصحافي من خطاب بعث به الوزير إلى وزير الاقتصاد، بيتر التماير، أنه: «من مصلحتنا المشتركة إزاحة عبء البيروقراطية غير الضرورية من على كاهل الاقتصاد الألماني والعمل من أجل توفير الظروف الإطارية الجيدة للعمل والمنافسة العادلة».

وجاء في الخطاب أن الجزء الأكبر من التكاليف التي يمكن توفيرها (نحو 1.2 مليار يورو) يمكن تحقيقه من خلال تفعيل نظام إلكتروني للإبلاغ عن الغياب المرضي للموظفين.

وبحسب تقرير الشبكة، ذكر هايل أن عدد أوراق الغياب المرضي التي يحررها الموظفون للإبلاغ عن عدم قدرتهم على الذهاب إلى العمل يبلغ 77 مليون ورقة سنوياً، ويتعين على الشركات أن تحفظ هذه الأوراق لاحقاً في أنظمة إدارة شؤون العاملين لديها.