دبي رابع مدن العالم انتشارا على إنستغرام

المصدر: دبي-وائل الخطيب

يستخدم الكثير من الراغبين في السفر تطبيق «انستغرام» لمشاهدة صور الدول بهدف تحديد وجهتهم.

وفي هذا الإطار، أصدرت شركة «هوبا» المختصة في مجال السفر تقريراً، حدّدت فيه المدن أو المناطق التي تتصدّر صورها تطبيق «انستغرام» لعام 2019 وكانت من بينها مدينة دبي التي حلت في المركز الرابع من بين 50 مدينة، متفوقة على اسطنبول ولوس انجلوس وموسكو وطوكيو وبرلين وتورنتو وهونغ وامستردام وسدني وملبورن.. وبلغ عدد " الهاشتاغات" أو الوسم بحسب التقرير قرابة 80 مليون إعجاب وتحديداً 79.788.334 وسم.

وقالت " هوبا": من المثير للاهتمام، أن دبي احتلت المركز الأول في أكثر المواقع شعبية لصور الأزواج على إنستغرام ، متغلبًة على باريس، التي احتلت سابقًا المركز الأول

وقارنت Hoppa النتائج بدراسة متطابقة أصدرتها قبل بضع سنوات، ووضحت النتائج مع ثلاثة رسوم بيانية. كشف أحدها عن أكثر 50 وجهة شعبية في انستغرام، مرتبة وفقًا لعدد المرات التي تم فيها وسم تلك المدينة.

وذكرت صحيفة" ديلي ميل" التي نشرت التقرير: إن الرسم البياني الآخر يحتوي على أفضل 10 فئات في انستغرام حسب الموقع - أي المدن هي الأعلى تصويرا" سلفي"، صور مناظر طبيعية ، ولقطات غذائية وصور للأزواج.

يأخذ الرسم البياني الثالث أفضل 10 أماكن انتشارا في انستغرام، ويكشف عن الأنواع الأكثر شعبية من الصور المرتبطة بها -صور شخصية، مناظر طبيعية، أزواج، طعام، تسوق ، مجموعات ، حياة برية، أو تسويق.