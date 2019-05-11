«هوكو» تفوز بجائزة التميز في الخدمات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هوكو» المتخصصة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات، عن فوزها بجائزة «في إم وير 2018» لابتكار الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك عن فئة الخدمات الرقمية، خلال قمة قيادة الشركاء التي عقدتها «في إم وير» في كارلزباد بكاليفورنيا.

يذكر أن «هوكو» هي الشريك الوحيد الحائز على الجائزة من شركاء «في إم وير» في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحد من أول 6 شركاء حصريين عالمياً يحصلون على اعتمادات «في إم وير» الأربعة لكفاءة الخدمة.

وقال ديليب كاليات، رئيس هوكو: «تساعد الخدمات الرقمية المؤسسات في الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة عبر بناء قنوات جديدة للعملاء وتوقّع متطلباتهم للتحديث وتلبيتها».