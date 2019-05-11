تغييرات إدارية في الخطوط السريلانكية

أعلنت «الخطوط الجوية السريلانكية» عن تغييرات إدارية جديدة شملت تعيين جوشوا باستوس مسؤولاً تجارياً وشاميندا ساماراويرا رئيساً مالياً للشركة.

تم اختيار فريق العمل الجديد من أصحاب الخبرات، حيث يتمتع باستوس بخبرة دولية تزيد على العشرين عاماً في مجال الطيران. وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية في عدد من المؤسسات الرائدة مثل الخطوط الجوية الأمريكية، سبيريت إيرلاينز، خطوط جنوب أفريقيا الجوية، تايجر إيروايز، سابر إيرلاين سوليوشنز، الخطوط الجوية صافي، كيه بي إم جي.

وكان يعمل في لوحة المصوت الشبكي ولجنة الاستشارات لإدارة الإيرادات في تحالف ستار أثناء فترة عمله في خطوط جنوب أفريقيا الجوية.

من ناحية أخرى، يتمتع ساماراويرا، المسؤول المالي الأول، بخبرة مؤسسية رفيعة المستوى تمتد لأكثر من 15 عاماً في العديد من الصناعات وتقلد مناصب رئيسية في عدد من الشركات الرائدة مثل اتصالات لانكا (الخاصة) المحدودة. دبي - البيان