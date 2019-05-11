مهرجان «التركات» يعزز جاذبية أم القيوين السياحية

المصدر: أم القيوين - وام

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات مهرجان «التركات» المتخصص في عربات المأكولات والمطاعم المتنقلة الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين بالتعاون مع الأمانة العامة المجلس التنفيذي للإمارة، وبدعم ورعاية جهات حكومية وشركات خاصة، والذي يسهم في تعزيز جاذبية أم القيوين السياحية.

حضر الافتتاح حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين وعدد من المسؤولين.

وتفقد الشيخ ماجد بن سعود أقسام المهرجان التي شملت مجموعة من عربات المأكولات والمطاعم المتنقلة المشاركة من جميع إمارات الدولة، والتي تنوعت بين المأكولات والمطابخ العربية واللاتينية والشرق أوسطية والأكلات الأمريكية والإيطالية، بالإضافة إلى المطابخ الشعبية ومنصات عروض الطبخ المباشرة الحية ومشاركة مراكز لتدريب الطهي مع أشهر الطهاة.

كما تفقد الشيخ ماجد مع الحضور الأقسام الترفيهية للمهرجان التي شملت قسما لألعاب الأطفال ومشاركة شركة «رد بول» ببطولة «تاغ تيم اكستريم»، بالإضافة إلى المعرض المصاحب لفعاليات المهرجان الذي تشارك فيه سيدات الأعمال بأم القيوين والأسر المنتجة اللاتي قدمن مختلف المنتجات من العطور والدخون والحلويات والمأكولات التراثية والعربية والأزياء والعبايات والإكسسوارات والأشغال اليدوية.