عرض فندق «كافنديش» بوسط لندن للبيع

المصدر: لندن - د ب أ

استأجر ملاك فندق كافنديش بوسط العاصمة البريطانية لندن سماسرة عقارات لبيع الفندق الذي يقع في منطقة سانت جيمس الراقية مقابل زهاء 250 مليون جنيه استرليني (325 مليون دولار)، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن شركة «كابيتال لاند المحدودة» ومقرها سنغافورة كلفت شركة «جونز لانج لاسال» بعرض الفندق الذي يضم 230 غرفة ويقع أمام متجر «فورتنم أند ماسون» الشهير في قلب العاصمة البريطانية للبيع.

وكانت شركة كابيتال لاند اشترت العقار في 2012 نظير 158.8 مليون جنيه استرليني. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن متحدث باسم كابيتال لاند قوله: «نحن نجري عملية تقييم مستمرة للفرص من أجل زيادة أرباح حملة الأسهم، وسوف نصدر إعلاناً حال التوصل إلى أي اتفاقات نهائية». وتزايدت الاستثمارات في مجال الفندقة في بريطانيا منذ الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، حيث اجتذب انخفاض سعر الاسترليني السائحين من مختلف أنحاء العالم.