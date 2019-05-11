أغنى رجل في آسيا يستحوذ على «هامليز»

المصدر: مومباي - د ب أ

أبرم الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، صفقة أخرى لتعزيز وجوده في مجال تجارة التجزئة، حيث وافقت شركة «ريلاينس براندز المحدودة» التي يمتلكها على شراء سلسلة متاجر «هامليز» البريطانية للألعاب من شركة «سي.بانر إنترناشونال القابضة» نظير 68 مليون جنيه استرليني (88.5 مليون دولار) نقداً.

وذكرت «ريلاينس براندز» في بيان أن الصفقة ستجعلها لاعباً أساسياً في مجال تجارة التجزئة للألعاب على مستوى العالم. وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن أسهم «ريلاينس براندز» ارتفعت بنسبة 1.6% أمس الجمعة في بورصة مومباي، حيث انتعشت بعد سلسلة من التراجعات خلال أربع جلسات متتالية.

وتمثل هذه الصفقة أحدث حلقة في سلسلة صفقات الاستحواذ التي يقوم بها أمباني في مجال التجارة الاستهلاكية، التي يقول إنها ستدر عليه قرابة ما يحققه اتحاد الشركات المملوك له بحلول عام 2028.